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Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 23.03.2020 - 17:57,Son Güncelleme:/

Silivri'de otomobilin TIR'a çarpmasıyla 1 kişi yaralandı

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Silivri'de otomobilin TIR'a çarpmasıyla 1 kişi yaralandı
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SİLİVRİ TEM otoyolunda otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM otoyolu Kınalı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BF 2256 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yabancı plakalı TIR'a çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik bir süre tek şeritten verildi. Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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