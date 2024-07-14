×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Silivri'de otluk alanda yangın! Alevler bölgedeki evleri tehdit ediyor

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Silivri #Yangın
Silivride otluk alanda yangın Alevler bölgedeki evleri tehdit ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 15:34

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. İtfaiyenin, çevredeki evlere sıçrama tehlikesi bulunan yangına müdahalesi sürüyor.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Silivri Gazitepe Mahallesi'nde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yol kenarına ulaşan alevler, trafikteki vatandaşları da tehdit etti.

YANGINDAN KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

Silivri Gazitepe yolu ulaşıma kapanırken yangından kaçmaya çalışan vatandaşların kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki evlere ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale etmekte yetersiz kaldı. Yangın nedeniyle ayçiçeği tarlaları, meyve bahçeleri büyük zarar gördü.

Silivri Belediyesi ekipleri, bölgedeki evlerin tahliyesi için çalıma başlattı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Silivride otluk alanda yangın Alevler bölgedeki evleri tehdit ediyor


Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Silivri #Yangın

BAKMADAN GEÇME!