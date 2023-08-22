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Silivri’de orman yangını

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#Orman Müdürlüğü#Silivri#İtfaiye
Silivri’de orman yangını
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 07:00

İstanbul’un Silivri ilçesindeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araçlarla girmekte zorlanınca olay yerine iş makineleri getirildi. Yerden müdahalenin yapılamadığı sürede yangın söndürme helikopterleri havadan söndürme çalışması yaptı.

Silivri’de orman yangını

Ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda iki gün önce de yangın çıktığını belirterek detaylı çalışma başlatılacağını aktardı.

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#Orman Müdürlüğü#Silivri#İtfaiye

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