Silivri’de orman yangını

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, araçlarla girmekte zorlanınca olay yerine iş makineleri getirildi. Yerden müdahalenin yapılamadığı sürede yangın söndürme helikopterleri havadan söndürme çalışması yaptı.

Ekiplerin uzun süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda iki gün önce de yangın çıktığını belirterek detaylı çalışma başlatılacağını aktardı.