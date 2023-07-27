×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Silivri'de orman yangını

Güncelleme Tarihi:

#SİLİVRİ#Yangın#Orman Yangını
Silivride orman yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2023 20:08

SİLİVRİ'de anız yakımı sırasında alevler ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, İstanbul İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale ediyor.

Haberin Devamı

Yangın, 17.00 sıralarında Büyüksinekli Mahallesi'nde anız yakımı sırasında çıktı. Bölgede yakılan anız, rüzgarında etkisiyle kontrolden çıkarak ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına İstanbul İtfaiyesi, Tekirdağ İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti. Yangına ayrıca bir adet yangın söndürme helikopteri de müdahale etti. 

Silivride orman yangını

"MAALESEF ANIZ YAKILMASI SONUCU"

Yangını yakından takip eden Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "Silivri ilçemizin, Sinekli Mahallesi'ndeyiz. Maalesef anız yakılması sonucu, rüzgarla beraber kontrolün kaybedilmesi sonucu ormanlık alana doğru sıçrıyor Yangın. Burası meşe ağaçlarının olduğu bir alan, aşağıda vadi var. Oraya sıçrıyor. Orman ekiplerimiz müdahale ediyorlar. Arazözlerle, tankerlerle. İtfaiye ekipleri burada, jandarmamız burada. Yaklaşık bir buçuk saat içerisinde, hava şartlarıda biraz lehimize oldu. Hafif bir yağmur atıştırdı. Yangın kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. Gece boyunca soğutma çalışmaları devam edecek" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#SİLİVRİ#Yangın#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!