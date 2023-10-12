×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Silivri'de öğrencisini taciz ettiği iddia edilen antrenör tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Silivri#Polis
Silivride öğrencisini taciz ettiği iddia edilen antrenör tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 02:29

İstanbul Silivre'de kız öğrencisini taciz ettiği öne sürülen voleybol antrenörü emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan U.T. cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

Silivri'de kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen U.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. U.T. emniyetteki işlemlerin ardından "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adliyeye sevk edildi.

Bu arada tacize uğradığını iddia eden kızın U.T. ile  telefon görüşmesini kayda aldığı ortaya çıktı.

"BAZEN OLUR ÖYLE KUSURA BAKMA"

Kayıtta öğrencinin "Elim ayağım titriyor, sizin kızınıza yapılsa hoşunuza gider mi" dediği, U.T.'nin ise "Bir daha böyle bir şey olmayacak. Rahat olabilirsin, ben hata yaptım. Bazen olur öyle kusura bakma. Büyüklük sende kalsın, özür dilerim bunlar aramızda. Bir daha hatam olmayacak" dediği duyuluyor.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan U.T. cezaevine gönderildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Silivri#Polis

BAKMADAN GEÇME!