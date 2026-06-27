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Silivri'de minibüs tarlaya uçtu: 2 ölü, 10 yaralı

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#Silivri#Kaza#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 20:38

İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan bir minibüs tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

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Silivri Çeltik Yolu'nda saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Yaşanan kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonucu Melek Düzgün (80) ile Murat Memük'ün (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgede Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çevik incelemelerde bulundu.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sanal medyadan yapığı açıklamada, "Silivri’de meydana gelen minibüs kazasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla olay yerine sevk edilmiştir. Kazada 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerindeki ilk müdahaleleri ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, çevredeki hastanelere nakilleri sağlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

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#Silivri#Kaza#Hastane

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