Silivri'de koronavirüs denetimleri

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda tedbirleri kapsamında Silivri'de de denetim yapıldı. İlçe Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak lokanta ve kuyumcuları esnafları ziyaret ederek mesafe, maske ve hijyen başta olmak üzere 14 kuralı hatırlattı. Denetimler sırasında açıklama yapan Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, "Umuma açık yerlerde, toplu taşıma, restoran ve lokantalara ağırlık veriyoruz. Bölgede 98 kişilik denetim ekibimiz çalışıyor. İlçemizde denetimler gece 00'00'a kadar devam edecek. Maske, mesafe ve hijyen kural çok basit uyarılarımız bu yönde olacak' dedi.