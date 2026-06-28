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Silivri'de korkutan tarla yangını

Güncelleme Tarihi:

#Silivri#Tarla#Yangın
Silivride korkutan tarla yangını
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2026 14:01

İstanbul Silivri'de bulunan Yeni Mahalle Mehmet Silivrili Caddesi üzerinde tarlalar ve otluk alanların olduğu arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tarlada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yoğun dumanın yerleşim alanlarına doğru ilerlemesi üzerine polis ekipleri, vatandaşları tedbir amacıyla evlerini boşaltmaları konusunda uyarıda bulundu.

Silivride korkutan tarla yangını

GENİŞ ALANA YAYILDI

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Yangın, saat 12.30 sıralarında Silivri Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Silivride korkutan tarla yangını

“EVLERİ BOŞALTIN” UYARISI

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Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangından yükselen yoğun duman çevreye yayılırken, bazı yerleşim alanlarının etkilendiği bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri muhtemel risk nedeniyle vatandaşlara evlerini boşaltmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Silivride korkutan tarla yangını

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar sonucu alevler kontrol altına alındı.

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#Silivri#Tarla#Yangın

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