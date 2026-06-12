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Silivri'de korkutan restoran yangını! 5 kişi dumandan etkilendi

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#Silivri Yangını#Restoran Yangını#Sağlık Ekipleri
Silivride korkutan restoran yangını 5 kişi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 03:51

Silivri'de bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 5 kişi dumandan etkilenirken, restoranda hasar oluştu.

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Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda saat 00.40 sıralarında yangın çıktı.

Dumanları fark eden iş yeri çalışanları yangına müdahale etmeye çalıştı. Ancak alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Dumandan etkilenen 5 restoran çalışanından 3'ü ambulansta ayakta tedavi edilirken, 2'si ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Restoranda hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. 

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#Silivri Yangını#Restoran Yangını#Sağlık Ekipleri

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