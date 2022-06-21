Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Silivri'de korkunç kaza: 5 yaralı

#Silivri#Kaza#Selimpaşa
Silivride korkunç kaza: 5 yaralı

Silivri'de TIR, kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 16.45 sıralarında TEM Otoyolu Selimpaşa mevkiinde yaşandı. Bölgede araç yangını nedeniyle yavaşlayan trafikte TIR önündeki hafif ticari araca çarpıp sürükledi. Hafif ticari araç TIR ile önündeki hafriyat kamyonunu arasında ezildi. Hafif ticari araçtaki 5 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı.

Silivride korkunç kaza: 5 yaralı

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Haberin Devamı

Kazayla karışan araçlar çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Silivride korkunç kaza: 5 yaralı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silivri#Kaza#Selimpaşa

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin

BAKMADAN GEÇME!

Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir... Sigara bağımlılığına son mu

'Bu yılın değil, son on yılın en etkili çalışması olabilir...' Sigara bağımlılığına son mu?

#Bağımlılık Tedavisi
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin