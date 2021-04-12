MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilivri'de kaybolan sağlık çalışanı Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor
GeriGündem Silivri'de kaybolan sağlık çalışanı Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Silivri'de kaybolan sağlık çalışanı Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silivri'de kaybolan sağlık çalışanı Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor

Silivri'de 112 Acil Servis ambulans şoförü 2 çocuk babası Adem Polat'tan 3 gündür haber alınamıyor.

Silivri ve bölgesinde görevli 112 Acil Servis ambulans şoförü 39 yaşındaki Adet Polat, 3 gün önce mesai bitiminden sonra kayboldu. Kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanı Polat'ın ailesi polise kayıp müracaatında bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi