Adem Polat'tan acı haber: Silivri'de kaybolan sağlık çalışanı Adem Polat ölü bulundu
Müge Anlı'dan Adem Polat olayıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Silivri'de kaybolan sağlık çalışanı Adem Polat ölü bulundu. 112 acil servis sürücüsü 4 gündür kayıp olan Adem Polat'ın sosyal medyadan tanıştığı bir kişinin evinde ölü olarak bulunduğu ortaya çıktı. Adem Polat'ın ölüm haberi ardından eşinin fenalaşması nedeniyle yayına ara verildi.
Silivri ve bölgesinde görevli 112 Acil Servis ambulans şoförü 39 yaşındaki Adet Polat'tan acı haber geldi. Kendisinden haber alınamayan sağlık çalışanı Polat'ın öldüğünü Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Esenyurt'taki bir evde cesedinin bulunduğu ortaya çıkan Adem Polat'ın madde kullanımından vefat ettiği üzerinde duruluyor. Müge Anlı'ya başvuran eşi Gülşen Polat sinir krizi geçirdi.
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