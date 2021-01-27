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Gündem
Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 16:54 | Son Güncelleme:

Silivri'de kar sevinci

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Silivri'de kar sevinci
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İSTANBUL'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Silivri'de de yağan kar vatandaşları memnun etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü. 

Kar, Silivri'de de kendisini gösterdi. Kısa sürede ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. "Sabah gözümüzü karla açtık." diyen Dilek Gören, "Silivri uzun zamandır çok soğuktu, karla birlikte hava biraz daha yumuşadı. Sabah uyanır uyanmaz karı görmek çok mutlu etti. Geçen hafta İstanbul'un iç kesimlerine kar yağmıştı, buraya da yağmasını bekliyorduk" diye konuştu. Mehmet Işık ise, "Uzun zamandır beklediğimiz, geç gelen bir kar. Bu bile mutlu etti. Geçen sene kar çok daha erken gelmişti, bu yıl gecikti. Yağan kar hem mikropların kırılması için iyi olur hem de tarım arazilerine faydası dokunur" dedi. Tayfun Özkök de "Yılın ilk karını gördüğümüz için mutluyuz. Geçen haftaki kar buraya yağmadı, bu senenin ilk karı bugün düştü. Bu yıl geç yağdı ama daha önce Ocak aynın başında yağıyordu" ifadelerini kullandı.

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