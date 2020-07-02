Silivri'de kamyon motosiklete çarptı, kadın sürücü metrelerce sürüklendi

Kaza dün gece 23.30 sıralarında D 100 kara yolu Edirne istikameti Işıklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolda seyir halindeyken motosiklete kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kadın, aracıyla metrelerce sürüklendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinde geçmekte olan Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, motosiklete çarparak kaçan kamyon sürücüsünü arıyor.