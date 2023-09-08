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Silivri'de kamyon alev alev yandı

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#İSTANBUL#Trafik#Silivri
Silivride kamyon alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 09:31

İstanbul Silivri'de kütük yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Bölge Trafik İstasyonu mevkiinde yaşandı. Park halindeki 34 ESK 399 plakalı kütük yüklü kamyonda yangın çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi, bölge trafik istasyonundaki polis ekipleri yaptı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi. (DHA)

 

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#İSTANBUL#Trafik#Silivri

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