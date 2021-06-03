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Uğur Samet AVCI/DHA
Haber Giriş: 03.06.2021 - 23:56 | Son Güncelleme:

Silivri'de iş yerinde patlama! Kaynak yapan işçi hayatını kaybetti

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Silivri'de iş yerinde patlama! Kaynak yapan işçi hayatını kaybetti

Silivri'de reklam tabelası imal edilen işyerinde varile kaynak yapıldığı sırada patlama oldu. Patlamada kaynak yapan işyeri sahibi Ali Yıldırım (32) hayatını kaybetti.

Silivri, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Kiraz Sokakta bulunan reklam tabelası imal edilen işyerinde saat 20.00 sıralarında varile kaynak yapıldığı sırada patlama oldu.

Silivride iş yerinde patlama Kaynak yapan işçi hayatını kaybetti

Kaynak yapan işyeri sahibi Ali Yıldırım (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama sonrasında küçük çapta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Ali Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cansız bedeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, patlama sonrasında yaşanan hareketlilik güvenlik kameralarına yansıdı.

Silivride iş yerinde patlama Kaynak yapan işçi hayatını kaybetti


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