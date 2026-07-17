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Silivri'de inşaat temelinde toprak kaydı! çökme riskine karşı sokak kapatıldı

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#Silivri#İnşaat#Toprak Kayması
Silivride inşaat temelinde toprak kaydı çökme riskine karşı sokak kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2026 17:42

Silivri'de kentsel dönüşüm kapsamında yapımı süren bir binanın temelinde gece saat 01.00 sıralarında kısmen toprak kayması yaşandı. Büyük bir gürültüyle yaşanan olay sebebiyle çevredeki bina sakinleri panikle sokağa çıktı. Olası bir çökme tehlikesine karşı sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

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Olay, saat 01.00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Haydar Arslan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımına başlanan bir inşaatın temelinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmen toprak kayması yaşandı.

Silivride inşaat temelinde toprak kaydı çökme riskine karşı sokak kapatıldı

Toprak kayması sırasında meydana gelen büyük gürültü nedeniyle çevredeki bina sakinleri panikle pencerelere ve sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi.

Silivride inşaat temelinde toprak kaydı çökme riskine karşı sokak kapatıldı

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Olay yerine ulaşan polis ve zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında inşaat çevresine duba ve bariyerler yerleştirdi. Sokak, olası bir çökme riskine karşı tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin başlattığı inceleme sürüyor.

Silivride inşaat temelinde toprak kaydı çökme riskine karşı sokak kapatıldı

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#Silivri#İnşaat#Toprak Kayması

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