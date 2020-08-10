MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilivri'de iki otomobil çarpıştı can pazarı yaşandı: 3 yaralı
GeriGündem Silivri'de iki otomobil çarpıştı can pazarı yaşandı: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 17:58,Son Güncelleme:

Silivri'de iki otomobil çarpıştı can pazarı yaşandı: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silivri'de iki otomobil çarpıştı can pazarı yaşandı: 3 yaralı
Abone Olgoogle-news

SİLİVRİ'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi köy yolunda meydana geldi. 34 CUJ 175 ile 34 GIG 21 plakalı iki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle köy yolundaki virajda kafa kafaya çarpıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler İBB Silivri ve Selimpaşa İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartırdı. Sağlık ekipleri, yaralılar Harun Y, Erkan A, ve Elif K. ilk müdahalelerinin ardından Silivri ve Esenyurt'ta bulunan hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik bir süre durdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle