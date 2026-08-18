Silivri’de İBB davasını izledi... Özel: Yeni Parti ayakta

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İBB ‘yolsuzluk’ davasının ikinci celsesinin ilk duruşmasını Silivri’de takip eden Özgür Özel, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’nun savunma hakkının kısıtlandığını belirterek yargılama sürecine tepki gösterdi.

“(Savunma süresi tartışması) Mahkeme diyor ki ‘Savunma hakkını kullandıracağım ama belirsiz bir gün. Benim bildiğim bir gün.’ Yani yerine, zamanına, süresine hâkim karar verecek.

Bu meşhur yeni büyük duruşma salonunda ilk gün bugün. Seyircilerden dürbün getirenler var. Çünkü mahkeme salonunda seyircilerle sanıklar arasında bilmiyorum ama bir futbol sahasından daha fazla belki, belki iki futbol sahasına yakın bir mesafe var ve dürbünle izleyenler var. Sizin sanıkla göz temasınız yok. Doğru mu söylüyor, doğru söylemediğini mi düşünüyorsunuz?

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TEESSÜF EDİYORUM

Başkan dediğin burada sessizce gelmiş, bunu izleyen aileye, siyasetçiye, avukata, gazeteciye zulmetmek için mi var? Adalet dağıtmak için mi var? Kendisine tarih önünde teessüf ediyorum. Bir kere daha demiştim bu cümleyi. Bakın ikinci kez kullanıyorum. İlk kullandığımda hemen şuradaki yargı salonunda, Ergenekon davasında karardan önce ‘Boşalt’ diye bağırıp Özese, bizi jandarmayla dışarı atmaya kalktığında odasına gidip ‘Bu kadar kini sen nerede biriktirdin? Sana tarih önünde teessüf ediyorum’ demiştim. Şu anda tarihin Özese neresinde, biz neresinde duruyoruz herkes biliyor. Tarihin önünde hepsine teessüf ediyorum ve hepimizin haysiyetini, hukukunu milletimize emanet ediyorum.

KİMİ KİME ŞİKÂYET EDEYİM

Çünkü tuz koktuktan sonra ben şimdi buradaki hâkimi HSK’ya mı şikâyet edeyim? Başında Akın Gürlek var, zaten bu zulmü başlatan, kurgulayan, sürdüren kişi. Sayın Erdoğan’a mı edeyim atadıklarını? Kimi kime şikâyet edeyim? O yüzden hep hepimizin hakkını, hukukunu ve varsa bir gün hakkımızı almamızla ilgili umudu milletimize emanet ediyoruz.

PARTİMİZİ ALMAK İSTEYENLER...

Yeni Parti Genel Başkanı olarak geldik. Bu sürecin böyle işlemesini istemezdik ama buradaki kumpası kuranlarla oradaki kumpası kuranlar aynı büyük planın parçası ve bu plan elimizden partiyi almaya kalktı. Buna teslim olmayacağımızı söylemiştik. Bakın görüyorsunuz; Yeni Parti’nin İstanbul’un il başkanı burada, bir ara ana muhalefetten düştünüz diye bir takım valilik tarafından kısıtlamalar uygulanıyordu. Şimdi ana muhalefet partisinin il başkanıdır. Bütün ilçe başkanlarımız burada. 39’dan 38’i devam ediyor. Bir arkadaşımız da yeni katıldı. Hepsi burada. Belediye başkanlarımız burada. Milletvekillerimiz burada. Yeni Parti dimdik ayakta. Partimizi elimizden almak isteyenler ortalıkta yok.”

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MEKÂNSIZLIK YARATILMIŞ

Yeni Parti Lideri Özel yeni duruşma salonunu da şöyle eleştirdi: “Burada mekanı büyütmek, araları açmak, bariyerler koymak ve en uzağa yerleştirmek suretiyle bu devasa mekanda bir mekansızlık yaratılmış, bir yüz yüze yargılama imkânı ortadan kaldırılmış durumda. Geçen sefer bir köşeye sıkıştırmışlardı basın mensuplarını. Şimdi de olabilecek en uzak izleyici noktasında ısrarla tutuyorlar.”