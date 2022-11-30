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Silivri'de hiç tanımadığı adam dehşeti yaşattı! 'Şoka girdim, ilk başta ne olduğunu anlayamadım'

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#İSTANBUL#Silivri#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 13:23

İstanbul Silivri'de işinden evine dönen Aykut Güner (38) cadde üzerinde tanımadığı bir kişi tarafından dakikalarca darbedildi. Saldırganın sırtına tekme atarak yere düşürdüğü Güner'i cadde ortasında yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgandan şikayetçi olan Aykut Güner, "İki buçuk dakika boyunca beni darbetmeye devam etti. Ben bu adamı hayatım boyunca hiç görmedim" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Silivri Otogar girişinde 8 Kasım Salı günü saat 20.50'de meydana gelen olaya da, evine gitmek için yolda yürüyen Aykut Güner iddiaya göre tanımadığı bir kişi tarafından saldırıyı uğradı. Koşarak gelen saldırgan sırtına tekme attığı Güner'le birlikte yere düştü. Ayağa kalkan saldırgan yerdeki Güner'i dakikalarca yumrukladı.

Yoldan geçen araç sürücülerin müdahalesi sonrası saldırgan yakındaki duraktan İETT otobüsüne binerek olay yerinden uzaklaştı. Alnında morluk ve kaburgalarında hasar oluşan Güner darp raporu alarak o saldırgandan şikayetçi oldu. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis, kimliğini tespit etmek için saldırganın kaçarken bindiği İETT otobüsünün güvenlik kamera kayıtları ve İstanbulkart bilgilerini İBB'den talep etti.

Silivride hiç tanımadığı adam dehşeti yaşattı Şoka girdim, ilk başta ne olduğunu anlayamadım

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"NE YAPTIM DEMEME RAĞMEN, DAKİKALARCA DARP ETTİ"

Aykut Güner otobüsten inip evime doğru yürüdüğünü belirterek, "Her gün kullandığım yoldan yürürken arkamdan çok şiddetli bir darbe hissettim ve yere devrildim. Şoka girdim, ilk başta ne olduğunu anlayamadım. Arkamı döndüğümde benden daha kalıplı birisinin yerde sırt üstü yattığını gördüm. İlk önce baygınlık mı geçirdi diye düşündüm. Sonrasında adamın üzerine doğru eğildim 'sen kimsin, ne yaptığını sanıyorsun' diye sorular sordum. Yaklaşık 1 dakika yerde hareketsiz yattı daha sonra ayağa kalkıp seri şekilde bana vurmaya kalktı.

Silivride hiç tanımadığı adam dehşeti yaşattı Şoka girdim, ilk başta ne olduğunu anlayamadım

Ben 'ne yaptım' dememe rağmen tek kelime bile etmedi. 2 buçuk dakika boyunca beni darbetmeye devam etti. Beni araç trafiğinin olduğu yere kadar sürükledi ve orada da üzerime çıkıp vurdu. Bir süre sonra yoldan geçen araba önümüzde durunca üzerimden kalkıp koşmaya başladı. Ben de peşinden koştum. Duraktaki İETT otobüsüne binip kaçtı" dedi.

"BEN BU ADAMI HAYATIM BOYUNCA HİÇ GÖRMEDİM"

Güner, darbedildikten sonra polisin aradığını ifade ederek "Olayı anlattım, polisler beni hastaneye götürdü ve darp raporu aldım. O akşam hemen karakola gidip şikayetçi oldum. Sabah olay yerine tekrar gidip o civarı gören güvenlik kamerası var mı diye kontrol ettim.

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Silivride hiç tanımadığı adam dehşeti yaşattı Şoka girdim, ilk başta ne olduğunu anlayamadım

Tek tek güvenlik kameralarını bakıp görüntüyü aldım. Ardından görüntüleri alıp polislere teslim ettim. Neredeyse bir ay olacak ve halen bana vuran kişi yakalanamadı. Ben ve eşim sokakta yürürken büyük tedirginlik içerisindeyim. Ben bu adamı hayatım boyunca hiç görmedim. Birisinin bana böyle bir şey yapmasını gerektirecek bir düşmanlığım yok. Bu neden benim başıma geldi. İlk önce sırtıma çok şiddetli vurdu sonra ben can haviyle sadece yüzümü koruyabildim. Alnımda çok büyük bir şişlik oluştu. Kaburgalarımda ciddi ağrı hissettim. Evime giderken bu olayı yaşadım ve bu kişi şu anda elini kolunu sallayarak geziyor" diye konuştu.

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Şikayet üzerine harekete geçen polisin saldırganı yakalamak için çalışması sürüyor.

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen kişiye koşarak gelen kişinin sırtına tekme attığı, ikisini de yere düştüğü, ardından birinin diğerini yumrukladığı görülüyor.

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