Silivri'de görenleri şaşkına çeviren türbe ve mezar! Üzerine bina yapmışlar

Silivri'de ‘Danışman Dede’nin mezarı ile 450 yıllık geçmişi olan 'Seyyit Hacı Pervane Dede Hazretleri Türbesi'nin üzerinde apartman yer alıyor. Girişine üzerinde adı yazılan tabela bulunan 'Seyyit Hacı Pervana Dede Hazretleri' türbesinin girişi ise, iş yeri görünümünde. Binanın girişindeki dükkandan alt kata inildiğinde karşınıza türbe çıkıyor.



45 YIL SONRA KORUMAYA ALINDI



Danışman Dede’nin mezarı ise, üzerine bina yapıldıktan 45 yıl sonra Anıtlar Yüksek Kurulu'nca korumaya alındı. İki bina arasında bulunan mezara giden yol da demir kapılarla kapatıldı.

Türbeyi gezen Silivri Tarih Derneği üyesi tarihçi Mustafa Suphi Lapçin, "Seyyit Hacı Pervane Türbesi, 400 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Burada daha önce mevline tekkesi olduğu bilinmektedir. Hacı Pervane Hazretleri bu tekkenin önemli muhitlerinden birisidir. Kendisi vefat ettikten sonra, türbesi buraya inşa edilmektedir. 1925 yılında mevline tekkesi yıkılır, 2006 yılında ise buraya türbe üzerine bina inşa edilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, buranın 1964 yılında tescillendiğini, burası ilgili şikayetlerde bulunabileceklerini söylediler. Burası tescilliyse türbenin üzerine bina yapılamaz. En önemlisi bu bölge mi yoksa türbe mi tescilli, bunun belirlenmesi gerekiyor. Aslında buradaki sorun büyük bir sorun" dedi. Türbenin yanında mobilya dükkânı bulunan Hüseyin Yaman,‘’Seyit Hacı Pervane Türbesi'nin elektrik tesisatını ve dekorunu ben yaptırdım. Seyit Hacı Pervane Hazretleri, bin 800’lü yıllarda Mevlâna dedesi Allah insanı. Fakat dönemin belediyesi, 2006 yılında, buradaki inşaat çalışması sırasında türbeyi yandaki binanın parselinde gösteriyor. Buraya ruhsat vermişler türbenin diğer binanın altında göstererek, buraya bina yapılması için. Daha sonra türbenin üzerine apartman yapmışlar. Ben türbenin üzerinde apartmanın olmasına karşıyım tabi ki. Normal ’de türbenin üzerine apartman yapılmaması lazım. Ziyaretçileri geliyor iyi bir Allah insanı olduğu için, Mevlâna dedesi olduğu için. Halk sevdiği için türbeye geliyor" diye konuştu.

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