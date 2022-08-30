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Silivri'de göçük altında kalan işçi kurtarıldı

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#İstanbul#Silivri#Göçük
Silivride göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 12:06

İstanbul Silivri'de İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında göçük altında kalan bir işçi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

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Gümüşyaka Mahallesi, Çağdaş Caddesi'nde saat 09.30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. O sırada çalışmakta olan Ümit O. adlı işçi göçük altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçi itfaiyenin çalışması sonucunda kurtarıldı. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İstanbul#Silivri#Göçük

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