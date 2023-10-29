Silivri'de geri dönüşüm tesisinde yangın

Haberin Devamı

Yangın, saat 03.00 sıralarında Büyükkılıçlı Köyü Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Plastik malzemelerin depolanarak geri dönüşüme kazandırıldığı tesisteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında binanın çatısı çökerken, tesiste hasar meydana geldi. Yangın sırasında tesiste kullanılan tüplerin dışarıya çıkarılması ise olası faciayı önledi. Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.