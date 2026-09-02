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Silivri’de gergin anlar: Basın mensuplarına saldırı kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Silivri#Saldırı#Deniz Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2026 14:50

İstanbul Silivri açıklarında batan "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemideki 10 denizciyi arama çalışmaları sürerken, gelişmeleri takip eden basın mensupları saldırıya uğradı. Limanda yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale ederken, yaşanan o gergin anlar kameraya yansıdı.

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Olay, Silivri Limanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arama kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeleri takip etmek amacıyla Silivri Limanı’nda bekleyen gazeteciler ile alandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptaki bazı kişiler basın mensuplarına fiziki müdahalede bulundu.

Silivri’de gergin anlar: Basın mensuplarına saldırı kamerada

Kameraya yansıyan görüntülerde, Silivri limanı girişinde kurulan çadır alanında tarafların birbirine girdiği ve bir kişinin yere düştüğü görüldü. Polis ekipleri ile alandaki görevliler araya girerek tarafları ayırdı ve kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı.
Silivri’de gergin anlar: Basın mensuplarına saldırı kamerada

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#Silivri#Saldırı#Deniz Kazası

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