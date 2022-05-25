Silivri'de fenomen Anıl Atacık'a 'birine benzettik' dayağı

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Olay, 20 Mayıs Cuma günü Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşti. Kafede arkadaşı ile beraber oturan Anıl Atacık'ın yanına tanımadığı 2 kişi oturdu. Saldırganlardan biri, oturduktan hemen sonra Anıl Atacık'ın bacağına yumrukla vurdu. Ne olduğunu anlayamayan Atacık, tepki göstermek için ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çenesine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 saldırgan aynı anda genç fenomeni darbetmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar ve Anıl Atacık dışarı çıkarıldı. Atacık "Bana neden vurdunuz? diye sorarken, saldırgan, "Birine benzettik" diye cevap verdi. Atacık, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması üzerine 2 saldırgan da yakalanarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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"BİRİNE BENZETTİK DEDİ"



Tanımadığı kişilerce darbedilen fenomen Anıl Atacık, "Ben Silivri'nin göbeğinde olan bir kafede oturuyordum. Bir anda biri bacağıma sert bir şekilde vurdu. Diğeri ise yumruk attı ve beni orada darbetmeye başladılar. Bunlar ağabey - kardeş zaten. İkisinden de Silivri Polis Merkezine giderek şikâyetçi oldum. Ben darbedildikten sonra sordum 'Neden darbettiniz' diye, onlarda 'Birine benzettik' dedi. Ömer Kılıç tarafından çeneme vurulduğunda 1 santimetrelik yara oluştu" dedi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülere, arkadaşı ile oturan Atacık'ın, 2 saldırgan tarafından darbedildiği anlar yansıdı.