×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Silivri'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Silivri#Fabrika#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 12:50

İstanbul Silivri'de yol kenarındaki otlarda başlayan yangın fabrikaya sıçradı. Yangına, İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Yangınla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açılamada ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Haberin Devamı

Silivri Mimar Sinan Mahallesi'nde öğle saatlerinde yol kenarındaki otlarda başlayan yangın fabrikaya sıçradı. Yangına, İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul Valiliği yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Silivride fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, "Silivri İlçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan otluk alanda saat 12.38'de yangın çıkmış olup, alevler otluk alanın bitişiğinde bulunan fabrikanın bahçesindeki plastik konteynerlere sirayet etmiştir. Olaya 12 itfaiye ekibi, 11 AFAD ekibi müdahale etmektedir. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmamakla birlikte iki adet 112 Ambulansı tedbir amaçlı olay yerinde tutulmaktadır" denildi.

Silivride fabrika yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silivri#Fabrika#Yangın

BAKMADAN GEÇME!