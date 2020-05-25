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Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 25.05.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Silivri'de evin bahçesine giren 2 metrelik yılan korkuttu

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Silivri'de evin bahçesine giren 2 metrelik yılan korkuttu
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SİLİVRİ'de bir evin bahçesine giren yılan korku paniğe neden oldu. 2 metrelik yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak evden uzaklaştırıldı.

Olay, Kavaklı Merkez Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde öğle saatlerinde yaşandı. Bahçede yılan olduğu fark eden ev sakinleri, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Selimpaşa itfaiye ekipleri, 2 metrelik yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Bir süre İtfaiye ekiplerini zor anlar yaşatan yılan daha sonra yerleşim alanlarına uzak mevkide araziye bırakıldı.

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