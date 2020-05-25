Silivri'de evin bahçesine giren 2 metrelik yılan korkuttu

Olay, Kavaklı Merkez Mahallesinde bulunan bir evin bahçesinde öğle saatlerinde yaşandı. Bahçede yılan olduğu fark eden ev sakinleri, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Selimpaşa itfaiye ekipleri, 2 metrelik yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Bir süre İtfaiye ekiplerini zor anlar yaşatan yılan daha sonra yerleşim alanlarına uzak mevkide araziye bırakıldı.