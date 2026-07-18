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Silivri'de eğlence mekanı çıkışında kadınların kavgası kamerada

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#Silivri#Kadın#Kamera
Silivride eğlence mekanı çıkışında kadınların kavgası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 17:25

Silivri'de bir eğlence kulübünün önünde iki kadın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin ayırmakta güçlük çektiği tekme tokatlı arbede, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

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Olay, gece saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence kulübünün önünde meydana geldi. Mekândan çıkan iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Silivride eğlence mekanı çıkışında kadınların kavgası kamerada

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadınlar tekme ve tokatlarla birbirine saldırdı. Çevredeki erkeklerin araya girerek tarafları ayırma çabası yetersiz kalınca, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga son buldu.

Silivride eğlence mekanı çıkışında kadınların kavgası kamerada

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#Silivri#Kadın#Kamera

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