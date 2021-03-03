Silivri'de durdurulan araçta 180 bin adet boş makaron bulundu

Alınan bilgiye göre, ilçe girişinde uygulamalarını sürdüren Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, durdurdukları bir araçta arama yaptı.

Yapılan kontrollerde aracın içerisinde, 180 bin adet boş bandrolsüz makaron, 9 bin 900 dal sarılı bandrolsüz sigara, 100 kilogram kıyılmış tütün ve 33 paket sigara paketlemesinde kullanılan poşet bulundu.

Otomobilin sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.