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Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 16:27,Son Güncelleme:

Silivri'de dolu yağışı

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Silivri'de dolu yağışı
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SİLİVRİ'DE öğle saatlerinde dolu yağdı.

İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Silivri'nin Bekirli Köyü'nde bugün öğle saatlerinde önce yağmur, ardından dolu yağışı etkili oldu. Yola devam etmekte zorlanan bazı sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolu yağışının dinmesini bekledi. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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