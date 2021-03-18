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Gündem
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2021 - 17:26 | Son Güncelleme:

Silivri'de dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı

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Silivri'de dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı

SİLİVRİ'DE dereye düşerek mahsur kalan kedi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Silivride dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı
Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan Boğluca Deresi'ne kedi düştü. Kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar İBB Silivri İtfaiye ekiplerine ve Silivri Belediyesi veteriner ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi düştüğü dereden çıkarıldı. Kedi Silivri Belediyesi Veteriner Muayene barınağına götürüldü.

 

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