Silivri'de dereye düşen kediyi itfaiye kurtardı

Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan Boğluca Deresi'ne kedi düştü. Kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar İBB Silivri İtfaiye ekiplerine ve Silivri Belediyesi veteriner ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kedi düştüğü dereden çıkarıldı. Kedi Silivri Belediyesi Veteriner Muayene barınağına götürüldü.

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