Silivri'de depoda korkutan yangın

Ortaköy Mahallesi Kösem Sultan Caddesi'nde paletlerin bulunduğu bir deponun tek katlı idari bölümünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun sağanak yağış altında ekipler müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

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