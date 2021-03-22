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Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Silivri'de depoda korkutan yangın

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Silivri'de depoda korkutan yangın

Silivri'de paletlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında depoda hasar oluştu.

Ortaköy Mahallesi Kösem Sultan Caddesi'nde paletlerin bulunduğu bir deponun tek katlı idari bölümünde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun sağanak yağış altında ekipler müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrıldı.

Silivride depoda korkutan yangın

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