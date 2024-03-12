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Silivri’de dehşet! Sokakta karşılaştığı husumetlisini silahla katletti

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#Silivri#İstanbul#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2024 16:10

İstanbul'un Silivri ilçesinde Eren Ö. polise giderek sokakta gördüğü husumetlisini öldürdüğünü söyledi. Eren Ö.'nün verdiği adresi kontrol eden polis, İlhan Kalamaz'ın otomobilinde kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. Kalamaz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken Eren Ö. gözaltına alındı.

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Olay, saat 12.00 sıralarında Selimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Ö., Elmaslı Sokak ile Bahçeliokul Sokak kesişiminde bir otomobilin içinde husumetli olduğu İlhan Kalamaz’ı gördü. Belindeki silahı çıkaran Eren Ö. Kalamaz’a doğru ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği Kalamaz hayatını kaybederken, Eren Ö. ise polise giderek teslim oldu.

Polis, Eren Ö.'nün verdiği adrese gidince, otomobilde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki İlhan Kalamaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kalamaz’ın cesedi nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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#Silivri#İstanbul#Cinayet

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