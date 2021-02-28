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Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 28.02.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Silivri'de dehşet evi! Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti

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İstanbul'un Silivri ilçesinde bir kişi, annesini ve bir yakınını silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Olayın gerçekleşme nedeni bilinmezken soruşturma başlatıldı.

SİLİVRİ'de bir kişi, annesini ve bir yakınını silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti. Olay, gece 01.30 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşandı. Murat Berk (33) henüz belirlenemeyen nedenle öz annesi Gülsüm Berk ve yakını olduğu belirtilen Güler Kaya'yı silahla ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.

Silivride dehşet evi Annesini ve bir yakınını öldürüp intihar etti
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcının olay yerinde incelemesinin ardından 3 kişinin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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