Silivri’de çarpışan 2 dev gemiden biri dakikalar içinde battı

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UYDU Yardımlı Arama-Kurtarma Sistemi’nden dün saat 03.26’da, Silivri açıklarındaki bir gemiden acil durum sinyali alındı. Yapılan araştırma sonucunda acil durum sinyalinin rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü ‘Tuğberk İmamoğlu’ gemisine ait olduğu belirlendi ve Türk Radyo tarafından çağrı yapıldı. 03.41’de ‘Alsu’ adlı tankerin kaptanı, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne, 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını bildirdi. ‘Tuğberk İmamoğlu’ isimli ticari gemi ve gemideki 10 personele ulaşılamaması üzerine arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulundu ancak içlerinde gemi personeli tespit edilemedi.

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İstanbul Valisi Davut Gül, “Kazanın meydana geldiği bölgede deniz derinliği yaklaşık 800-900 metre. Şu an denizde arama faaliyetlerinde bulunan 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak, bir de denizin altında arama yapan Deniz Kuvvetleri’ne ait gemimiz var” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da şu bilgileri verdi: “Bir acil çağrı üzerine bütün arama-kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Arkadaşlarımız aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı. Çarpışma anını 3.15 olarak kabul edersek, acil çağrı aldığımız dakikayı 3.26 olarak kabul edersek ki böyle, kaptanın bildirdiği 3.15’in de doğru olduğunu kabul edersek, 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada denizci filikasından bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama-kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Ama elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum.”

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Kaptan Yaşar Kayhan

GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medyadan şu ifadelere yer verdi: “Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu meydana gelen deniz kazasını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Olayla ilgili Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın etkin ve kapsamlı şekilde yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Kazanın meydana geliş şekli ve nedenleri ile varsa sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla gerekli adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Temennimiz, tüm mürettebatımıza en kısa sürede sağ salim ulaşılmasıdır. Mürettebatımızın ailelerine ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

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2.Makinist Gencer Aydın

ACI BEKLEYİŞ

Silivri’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce kriz masası oluşturuldu. Gemide bulunan mürettebatın yakınları da gün içerisinde kriz merkezine gelerek beklemeye başladı.





SON TELSİZ KONUŞMASI: ‘ALSU İSKELEYE KIR DEMİŞTİM’

‘Alsu’ ile ‘Tuğberk İmamoğlu’ gemilerinin personeli arasında kazadan hemen önceki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Ses kayıtlarında ‘Tuğberk İmamoğlu’nun kaptanının çarpışmayı önlemek için diğer gemiyi, “Alsu, iskeleye kır demiştim” diyerek uyardığı anlar yer aldı.

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BATAN GEMİNİN SAHİBİ: DİĞER GEMİ YANLIŞ ROTADAYDI

Batan ‘Tuğberk İmamoğlu’ gemisinin sahibi Tahsin Doğruyol, kazaya karışan ‘Alsu’ gemisinin, olmaması gereken yolda bulunduğunu ve kaza öncesi bu geminin arandığını iddia etti. Gemilerinin kendi sefer yollarında seyrettiğini söyleyen Doğruyol, “Diğer gemi olmaması gereken yolda. Kaptanımız o gemiyi arıyor, sonra ikinci defa görüşme oluyor. Ondan sonra çarpışma oluyor, kimseye haber verilmiyor. ‘Haber verildi’ denilen, ‘Tuğberk İmamoğlu’ gemimizin cihazının saat 03.15’te Ankara’ya haber vermesi... Bu sistem, Ankara’ya bağlı, acil durumlar için gemi tehlikeye girdiğinde otomatik çalışan veya mürettebat tarafından çalıştırılan bir şey. O haber veriyor, öteki gemiden yine bir şey yok. Onlar saat 03.41’de haber veriyorlar. Raporlarda da zaten yazıyor. Filikaları bizimkiler indirmeye çalışmıştır ama binemedilerse bilemiyoruz ne olduğunu. İnşallah kurtulmuşlardır” dedi.

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10 MÜRETTEBAT KAYIP

‘Tuğberk İmamoğlu’ adlı gemideki personelin kimlikleri dün ilerleyen saatlerde belli oldu. Gemide, Yaşar Kayhan (Kaptan), Rahmi Temel (1. Zabıt), Atakan Alagöz (3. Kaptan), Aydın Demirci (Başmakinist), Gencer Aydın (2. Makinist), Eyüp Enes Cesur (Yağcı), Nidai Duman (Güverte Lostromosu), Nacican Keskin (Usta Gemici), Onuralp Demir (Gemici), Abdülbaki Mirzaoğlu (Aşçı) bulunuyordu.

ALSU

Türk bayraklı ‘Alsu’ isimli ticari gemi, Kocaeli’nden İzmir Aliağa’ya gidiyordu.

TUĞBERK İMAMOĞLU

Batan Tuğberk İmamoğlu gemisi İskenderun Limanı’ndan aldığı 4 bin 199 ton rulo sac metal ve inşaat demirini Karadeniz Ereğli’ye taşıyordu.