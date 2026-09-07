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Silivri'de batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

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#Silivri#Tuğberk İmamoğlu#Gemi Kazası
Silivride batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 10:33

Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 mürettebatı arama çalışmaları 6'ncı günde devam ediyor.

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Silivri açıklarının yaklaşık 18 mil güneyinde 2 Eylül’de meydana gelen kazada, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Çarpışmanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemi battı. Gemide bulunan 10 mürettebattan haber alınamaması üzerine denizde başlatılan arama kurtarma çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

Silivride batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

GEMİNİN ENKAZININ YERİ 4’ÜNCÜ GÜN TESPİT EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile yaptığı çalışmalar sonucunda, kazanın 4’üncü gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi. Enkazın bulunmasının ardından kayıp 10 mürettebata ulaşılması için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi.

Silivride batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor

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AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kayıp 10 mürettebatın yakınlarının Silivri sahilinde kendileri için oluşturulan irtibat noktasındaki bekleyişi sürüyor. Ailelerin, arama kurtarma çalışmalarındaki gelişmeler hakkında ekipler tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

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#Silivri#Tuğberk İmamoğlu#Gemi Kazası

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