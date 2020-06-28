MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar
GeriGündem Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur Samet AVCI /DHA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silivri'de asker eğlencesinde sokağı kapattılar
Abone Olgoogle-news

SİLİVRİ'de konvoy eşliğinde asker uğurlayan bir grup genç araçlarıyla girdikleri sokağa trafiğe kapattı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, asker eğlencesini sonlandırdı

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde Kızkapan Sokak'ta meydana geldi. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy eşliğinde girdikleri sokağı trafiğe kapatarak sokakta oyun oynamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay gelen polis ekipleri sokağı kapatanları uyardı. Polisin uyarısını dinleyen gençler, asker eğlencesini sonlandırarak sokağı trafiğe açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle