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Silivri'de alkollü sürücü trafik ışıklarına çarptı

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza
Silivride alkollü sürücü trafik ışıklarına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 09:57

SİLİVRİ'de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışıklarına çarptı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 00.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi D100 karayolu Işıklar mevkiinde yaşandı. N.Ö. yönetimindeki 34 CJA 395 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarına çarparak durabildi. Otomobill içerisinde sıkışan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan incelemede sürücünün 250 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken 4 bin 64 TL para cezası kesildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.(DHA)

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#İSTANBUL#Trafik#Kaza

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