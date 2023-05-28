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Silivri'de 6 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale etti

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#Silivri#Yangın#İstanbul
Silivride 6 katlı binada çıkan yangına itfaiye müdahale etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 04:52

Silivri'de 6 katlı binanın 3. katında yangın çıktı. Yangın sırasında binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, saat 01.00 Sıralarında Yeni Mahalle Silivrili Caddesi üzerinde bulunan sitedeki 6 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Binadan dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Bu sırada binayı saran dumanlar nedeniyle mahsur kalanlar ise itfaiye merdiveni ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin çalışmalarından sonra büyümeden söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Silivri#Yangın#İstanbul

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