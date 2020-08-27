MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilivri'de 5.kattan düşen yaşlı adam öldü
GeriGündem Silivri'de 5.kattan düşen yaşlı adam öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 16:36 |  Son Güncelleme:

Silivri'de 5.kattan düşen yaşlı adam öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silivri'de 5.kattan düşen yaşlı adam öldü
Abone Olgoogle-news

Silivri'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen 77 yaşındaki Günay Yalın hayatını kaybetti.

Olay, 14.30 sıralarında Yeni Mahallede apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre buradaki apartmanın 5. katında oturan 77 yaşındaki Günay Yalın bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Nöbetçi savcılığının incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle