Silivri'de 2 trafik kazası: 5 yaralı

İlk kaza Silivri TEM Otoyolu Çerkezköy yolu istikametinde saat 11.00'de meydana geldi. Panelvan minibüs, kamyonet ve bir otomobilin karıştığı ilk kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Panelvan minibüste sıkışan sürücü ve yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. İkinci kaza ise ilk kazanın yaşandığı yolun 500 metre ilerisinde yaşandı. Kum yüklü hafriyat kamyonu, panelvana çarpması sonucu devrildi. Kumlar yola savruldu. Meydana gelen 2 kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.