MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilivri'de 18 göçmen yakalandı
GeriGündem Silivri'de 18 göçmen yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Silivri'de 18 göçmen yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silivri'de 18 göçmen yakalandı
Abone Olgoogle-news

Silivri'de Mısır ve Pakistan uyruklu 18 kaçak göçmen,  trafik denetleme noktası önündeki uygulamada durdurulan minibüste yakalandı. 

Edirne'den minibüsle İstanbul'a giden yabancı uyruklu göçmenler, Silivri Bölge Trafik Denetleme istasyonu önündeki denetim noktasında yakalandı. Denetim noktasında saat 12.00 sıralarında şüphelendikleri minibüsü durduran ekipler, 18 göçmen olduğunu fark etti. Göçmenler gözaltına alınarak, Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi