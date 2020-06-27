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Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 27.06.2020 - 17:43,Son Güncelleme:

Silivri'de 10 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu

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Silivri'de 10 dönümlük buğday tarlası alevlere teslim oldu
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SİLİVRİ'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 10 dönümlük buğday tarlası kül oldu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Tem Otoyolu bağlantı yolu bitişiğindeki tarlada çıktı. Buğday tarlasında yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Silivri İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Yangın, rüzgârın etkisiyle Mimar Sinan Mahallesi'ndeki yerleşim alanına doğru ilerledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangında 10 dönümlük buğday tarlası küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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