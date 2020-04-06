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Emin YEŞİL-Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 13:51,Son Güncelleme:/

Silivri ve Sultangazi'de şiddetli fırtına etkili oluyor

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Silivri ve Sultangazi'de şiddetli fırtına etkili oluyor
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SİLİVRİ ve Sultangazi'de şiddetli fırtına etkili oluyor. Silivri'de ağaçlar devrilirken, Sultangazi'de havalandırma boruları uçtu.

Silivri'de dün akşam saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Yeni Mahalle'de bulunan 7 katlı binanın 4. katındaki dairenin balkon korkulukları fırtına nedeniyle koptu. Yine buradaki çocuk parkında oyun malzemeleri kırıldı. Selimpaşa ve Kavaklı Mahallesi'nde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Olay yerine gelen Selimpaşa İtfaiye Ekipleri ağaçları bulundukları yerden kaldırdı. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde ise bir iş yerinin tabelası koptu.

 

SULTANGAZİ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Öte yandan Sultangazi'de de şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgarın etkisiyle Sultangazi'de bir iş merkezinde bulunan havalandırma boruları uçtu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, düşmekte olan havalandırma borularını yere indirdi.

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