MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSilivri ve Avcılar’da yasağa aldırış etmeyenler sahile akın etti
GeriGündem Silivri ve Avcılar’da yasağa aldırış etmeyenler sahile akın etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur Samet AVCI - Alper KORKMAZ / DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 17:53,Son Güncelleme:/

Silivri ve Avcılar’da yasağa aldırış etmeyenler sahile akın etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Silivri ve Avcılar’da yasağa aldırış etmeyenler sahile akın etti
Abone Olgoogle-news

Silivri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasak kararına aldırış etmeyen vatandaşlar, sahil kordon boyuna akın etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan yasak kararı ve 'evde kalın' çağrılarına rağmen Silivrililer sahile akın etti. Belediye zabıta ve polis ekipleri ise sahildeki vatandaşları dışarıya çıkmamaları yönünde uyardı. Bir kadının sahilde duvarın üzerine uzanıp güneşlendiği görüldü. Yürüyüş yapan bazı vatandaşlar, sahile balık almaya geldiklerini belirtti.

AVCILAR'DA GÜNEŞİ GÖRENLER SAHİLDE YÜRÜDÜ; POLİS UYARDI

AVCILAR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan göl kenarında bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı. Polis, sahile gelenleri tek tek uyardı.

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanmıştı. Havaların ısınmasını fırsat bilen çok sayıda vatandaş evde kal çağrılarına uymayarak Küçükçekmece gölü kenarına geldi. Kimi vatandaşlar köpeklerini gezdirirken, kimileri ise yürüyüş yaptı. Bisiklet sürmeye gelenlerin de olduğu göl kenarında birçok vatandaşın yol kenarına park ettiği araçlarının içinde oturduğu görüldü. Göl kenarına gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göl kenarında yürüyüş yapan vatandaşları hem anonslarla hem de sözlü olarak uyardı. Polis ekiplerinin uyarıları sonucu çok sayıda araç ve vatandaş göl kenarından ayrıldı.

Silivri ve Avcılar’da yasağa aldırış etmeyenler sahile akın etti

Silivri ve Avcılar’da yasağa aldırış etmeyenler sahile akın etti


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle