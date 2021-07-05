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Gündem
Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

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Silivri TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

SİLİVRİ TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, TEM Otoyolu Celaliye Mevki Silivri istikametinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen kazada kamyon ve minibüsünde içinde olduğu 5 araç birbirine girdi. UYoldaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

 

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