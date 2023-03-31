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Silivri Tapu Müdürlüğü'ne 'rüşvet' operasyonu: 79 gözaltı

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#Silivri Tapu Müdürlüğü#Rüşvet#Operasyon
Silivri Tapu Müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 79 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 13:12

Silivri Tapu Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı.

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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Nisan 2022 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü'nde görevli memurların rüşvet alarak işlemleri öne aldığı ya da usulsüz işlem yaptıklarını belirledi.

Silivri Tapu Müdürlüğüne rüşvet operasyonu: 79 gözaltı

Polis, aralarında tapu Müdürlüğünde görevli personeller ve emlakçıların da bulunduğu 93 şüpheli tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah İstanbul, Konya ve Edirne'de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 93 şüpheliden 79'u yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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#Silivri Tapu Müdürlüğü#Rüşvet#Operasyon

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