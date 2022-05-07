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Silivri Sahili'nde deniz çöplüğe döndü

#Silivri Sahili#Deniz#İstanbul
Silivri Sahilinde deniz çöplüğe döndü

Silivri Sahili'nde deniz atıklar ve yosunlar nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Bayram sonrası ısınan havanın etkisiyle sahilde yürümek isteyenler, rahatsız edici manzarayla karşılaştı. Şikayetler üzerine çöpleri toplamak için ekipler harekete geçti. Saatlerce yapılan çalışma sonrası 300 torba çöp çıkarıldığı belirtildi.

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Silivri Sahili'nde deniz çöplüğe döndü. Atıklar ve yosunlar nedeniyle ortaya çıkan görüntü sahile yürüyüş için gelenlerin tepkisini çekti. Yürüyüş yapanların şikayeti üzerine İBB ekipleri çalışma başlattı.

Saatler süren çalışma sonrası yaklaşık 300 torba çöp çıktığı öğrenildi.

Silivri Sahilinde deniz çöplüğe döndü

 

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#Silivri Sahili#Deniz#İstanbul

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