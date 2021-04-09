Silivri Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Silivri'nin ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 rakam ile oluşur ve her bir il, ilçe ve mahallenin kodu farklıdır. Bu kodlar oldukça önemli ve işe yarayan rakamlardan oluşmaktadır. Her bir rakam bölgenin kodunu belirlemektedir. Posta kodu adresler için büyük kolaylık ve rahatlık sağlar.

Silivri Posta Kodu Kaçtır?

Silivri Marmara bölgesine bağlı İstanbul ilinin ilçesidir. İstanbul'un plaka kodu 34 olduğundan posta İstanbul'un tüm posta kodları 34 ile başlamaktadır. Silivri'nin posta kodu ise 34570'dir.

İstanbul'un İlçesi Silivri'nin ve Mahallelerinin Posta Kodları Kaçtır?

34570 posta kodlu Silivri ilçesinin mahallelerinin posta kodları şu şekildedir;

- Akören, Bekirli, Beyciler, Büyükkılıçlı, Büyüksinekli, Çayırdere, Çeltik, Danamandıra, Fenerköy, Kurfallı, Küçüksinekli, Sayalar ve Seymen mahalleleri 34582 olarak belirlenmiştir.

- Balaban, Fevzipaşa, Gümüşyaka, İsmetpaşa, Sancaktepe, Yolçatı Mahalleleri 34580 olarak belirlenmiştir.

- Selimpaşa mahallesi 34590 olarak belirlenmiştir.

- Alibey, Alipaşa, Büyükçavuşlu, Cumhuriyet, Fatih, Gazitepe, Hürriyet, Kadıköy, Kavaklıcumhuriyet, Küçükkılıçlı, Mimarsinan, Ortaköy, Pirimehmetpaşa, Semizkumlar, Yeni mahalleleri posta kodu 34570 olarak belirlenmiştir.

Her mahallenin kendine ait posta kodu vardır ve buna göre adreslere rahatlıkla ulaşılabilmektedir.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara