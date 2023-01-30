Silivri Mübadele Müze Evi açıldı

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Bu göçün hatıralarını yaşatmak amacıyla İstanbul Silivri’de Mübadele Müze Evi açıldı. Dün yapılan açılışa Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Bakan Ersoy, “Mübadele çok karmaşık bir yaşanmışlık ifadesidir. Bir zamanlar vatan olan topraklardan kopmak, ebedi vatan olan Anadolu’ya yol almaktır mübadele. Nice kuşakların yetiştiği içine hayat sinmiş evleri, asırlara yayılmış alın teri ve emeğin birikimlerini, hüzünden sevince nice hatıranın biriktiği ömürleri ve ömürlerini tamamlamış sevdiklerinin kabirlerini ardında bırakmak, yeni hayatın umuduna sığınmaktır. Silivri bu umudun yeşerdiği topraklardan biridir” dedi.